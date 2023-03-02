В рамках IX Коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» лучшим работникам вручены награды

Фото: "Россети".

Торжественная церемония вручения региональных и корпоративных наград прошла в рамках заседания IX Коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Калуге. В мероприятии принял участие Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

За особые заслуги и высокие достижения в развитии энергокомплекса Калужской области медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» награжден генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Заместителю генерального директора – директору филиала «Калугаэнерго» Дмитрию Федорову было присвоено звание «Заслуженный энергетик Калужской области». Также из рук главы региона награды Губернатора Калужской области получили еще четверо работников исполнительного аппарата и филиала «Калугаэнерго».

За проявленный профессионализм, а также значительный личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения и восстановление объектов электроэнергетики на территориях реализации специальных инфраструктурных проектов знак отличия «За отличие и профессионализм, проявленные при реализации специального инфраструктурного проекта» из рук Игоря Маковского получили 8 работников. За достижение высоких показателей деятельности и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса корпоративные награды Общества получили 13 работников.

Победные кубки были вручены руководителям филиалов «Брянскэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго», которые показали наиболее высокие результаты работы за 2022 год. Лучшим высокоавтоматизированным районом электрических сетей, добившимся высочайших результатов работы в 2022-м году, признан Боровский РЭС «Калугаэнерго».

«Хочу поблагодарить каждого из вас за высокие достижения и отличные результаты! Почетные награды – это свидетельство плодотворного труда, стремления и упорства в реализации поставленных задач», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.