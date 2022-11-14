В Брянскэнерго прошел День клиента

Фото: Брянскэнерго.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» прошел День клиента, в ходе которого потребители задали вопросы, касающиеся технологического подключения (ТП), и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Антону Александровичу Герасимову.

Прием потребителей проводился в очном режиме в индивидуальном порядке. Вопросы, которые в ходе встреч были заданы руководителю энергопредприятия, в основном касались наличия возможности ТП и сроков выполнения работ по договорам, а также консультации потребителей по дальнейшим действиям для его оформления. По каждому обращению клиенты получили исчерпывающие разъяснения, намечены возможные пути решения проблем и сроки реализации мероприятий.

Дни клиента Брянскэнерго будут проходить еженедельно. Уточнить подробности участия в предстоящих мероприятиях можно по телефону 67-20-30.

«Личное взаимодействие с потребителями позволяет выработать индивидуальный подход к каждому клиенту, который испытывает сложности в получении услуг компании. Они также дают возможность обсудить вопросы, касающиеся эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, технологического присоединения, которые волнуют жителей Брянской области, - отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора Брянскэнерго Антон Герасимов. – Брянскэнерго – клиентоориентированная компания, принимающая необходимые меры для того, чтобы диалог между потребителями и энергетиками был конструктивным. Одним из мероприятий, направленных на достижение этой цели, является проведение Дней клиента».