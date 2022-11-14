«Европа» в географическом центре Брянска: новый супермаркет открылся на улице Горбатова

Фото: предоставлено партнером.

Линии, проведённые на карте из крайней северной точки Брянска в крайнюю южную и между крайними западной и восточной, пересекутся на бывшей взлётной полосе старого аэропорта – это и есть географический центр Брянска. Ныне это ураганными темпами растущий современный район, город в городе. И именно здесь, в географическом сердце Брянска 10 ноября открылся современный супермаркет «Европа». Он расположен в новом доме по улице Горбатова, 18, неподалёку от школы №71. Это третье по счёту торговое предприятие компании в Брянске и 58-е в России. Его торговая площадь – 1000 квадратных метров. Предприятие обеспечило для города более 80 рабочих мест.

Фото: предоставлено партнером.

В ассортименте нового супермаркета - более 18 тыс. различных видов товаров. Магазин работает с 8 утра до 11 вечера. Под собственными торговыми марками «Европа», «Люблю», «Юнигуд» можно приобрести крупы, макаронные изделия, овощные и фруктовые консервы, полуфабрикаты, соусы, специи, детское питание, газированные напитки, молочные продукты, чай, кофе, кондитерские изделия. Плюс товары промышленной группы: от бытовой химии до товаров для школы. Традиционно представлен широкий выбор свежих фруктов и овощей, ягод и зелени. Эти товары - необходимая составляющая для поддержания крепкого здоровья у населения, особенно в межсезонье. На полках магазина легко найти и продукты местных производителей, а главное - брянских фермеров. «Практически со всеми брянскими производителями у нас заключены долгосрочные контракты. На полках нашего супермаркета присутствуют и кондтерские изделия местных производителей, и мясная, и молочная продукция, овощи… Картофель – ваш, брянский!», - особо подчеркнул Павел Шевелёв, директор ООО «Европа».

Фото: предоставлено партнером.

Супермаркет предложит покупателям и продукцию собственного производства - выпечку, салаты, мясо, гамбургеры, донеры, а также продукцию под маркой «Правильное питание». В супермаркете работает собственная пекарня компании. «Европа» славится высоким качеством и низкими ценами. Сэкономить ещё больше жители Брянска могут с картами «Город товаров», которые предлагают покупателям особые условия. «Каждый обладатель такой бонусной карты получает свою индивидуальную скидку. Её размер отражается в чеке после совершения покупки. По карте можно получить скидку до 70% или бонусы до 5%. Карта действует во всех магазинах сети «Европа» на территории любого региона. «Город товаров» можно приобрести на кассах супермаркета. Кроме того, каждый день в магазине проводятся акции – каждый день можно приходить и получать выгоду для себя», - рассказывает директор сети.

Фото: предоставлено партнером.

Павел Шевелёв заверил, что делать покупки в магазине «Европа», как всегда, будет очень выгодно. Жителей Брянска ждут низкие цены и высокое качество обслуживания. Компания «Промресурс», развивающая торговую сеть «Европа», основана в 1994 году. Сейчас в состав торговой сети входят 58 торговых предприятий в Курской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Орловской, Брянской, Рязанской и Тамбовской областях. В группе компаний работает более 8 тысяч сотрудников.