В Брянскэнерго прошел День донора

Фото: Брянскэнерго.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» прошла благотворительная акция «Стань донором – спаси жизнь»! Она была приурочена ко Дню народного единства, который в России отмечается 4 ноября.

День донора проведен в специальном передвижном мобильном комплексе Брянской областной станции переливания крови с соблюдением всех норм, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции участников благотворительной акции.

В этот раз кровь сдали более 70 сотрудников: в основном – те, кто постоянно участвует в Днях донора, организуемых в Брянскэнерго. Собрано более 28 литров крови. После углубленного изучения она будет передана в лечебные учреждения области.

В последнее время донорское движение, развитое в филиале, пополняется новыми донорами – энергетиками. Так, в ноябре впервые сдали кровь 4 работника.

«Участие в благотворительных акциях по сдаче крови – добрая традиция, которая живет в Брянскэнерго на протяжении многих лет, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Это часть социальной политики, которая успешно реализуется в филиале. Сдавая кровь, энергетики приобщаются к важному делу – вносят свой вклад в спасение человеческих жизней».