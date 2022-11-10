Игорь Маковский: представители спецштаба несут персональную ответственность за надежность электроснабжения приграничья и новых территорий РФ

Фото: "Россети".

В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел в филиале «Белгородэнерго» выездное заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков в приграничных филиалах и реализации специальных инфраструктурных проектов.

На Штабе обсудили оперативную обстановку на приграничных и новых территориях РФ, работу энергосистем в отопительный сезон в условиях повышенного уровня террористической опасности и способы защиты персонала и энергообъектов от внешних угроз.

Игорь Маковский и участники специального оперативного штаба осмотрели более 20 энергообъектов, расположенных в непосредственной близости от границы, и проверили ход восстановительных работ электросетевой инфраструктуры, пострадавшей от огневого поражения.

«Мы заблаговременно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности нашего персонала и ключевых инфраструктурных объектов. Опыт показал, что все они были правильными. Сегодня нужно максимально быстро реагировать на ситуацию, предотвращая возникновение перебоев в энергоснабжении потребителей и обеспечивая безопасность наших работников», – отметил Игорь Маковский.