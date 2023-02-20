Более 2,4 тысяч «умных» счетчиков установило Брянскэнерго у потребителей региона в прошлом году

Фото: "Россети".

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведет активную деятельность по оснащению потребителей области интеллектуальными приборами учета («умными» счетчиками). Она является неотъемлемой частью работы в борьбе с потерями электрической энергии.

В 2022 году в рамках реализации инвестиционной программы филиала энергетики установили 2458 «умных» счетчика жителям районов Брянской области. Работа по внедрению интеллектуальной системы учета у потребителей Брянской области проводится энергетиками в соответствии с поправками, внесенными в Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ. «Умные» счетчики Брянскэнерго устанавливает юридическим и физическим лицам, в том числе в рамках нового технологического присоединения. При этом потребители не несут финансовых затрат на установку и техническое обслуживание нового оборудования.

Современные приборы учета позволяют жителям области контролировать расход электроэнергии и экономить за счет возможности выбора тарифа. Кроме того, в числе удобства пользования для потребителя - передача данных в энергокомпанию в автоматическом режиме. Проверка, настройка прибора и контроль параметров сети также выполняются дистанционно.

«Система интеллектуального учета электроэнергии позволяет потребителям онлайн следить за показаниями, фиксировать уровень напряжения и частоту, дает возможность смены тарифа без замены прибора учета, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – «Умные» счетчики способствуют снижению потерь электроэнергии в сетях».