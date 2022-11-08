ВТБ повышает для пенсионеров доходность по вкладу

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Клиенты ВТБ старшего поколения могут получить доход до 8,9% годовых по вкладу «Новое время». Им доступна специальная надбавка при переводе зачисления пенсии на карту банка.

Особые условия для пенсионеров предусматривают повышение доходности по полугодовому вкладу «Новое время» на 1 п.п. Чтобы получить дополнительный доход, клиенту необходимо подать заявление на перевод пенсии на карту ВТБ и получить первую пенсионную выплату с 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно. При этом депозит должен быть открыт с 1 июня по 31 декабря 2022 года.

Дополнительный доход по вкладу банк начислит на текущий счет клиента единовременно после окончания срока депозита. С учетом спецпредложения максимальная доходность по вкладу для пенсионеров составит до 8,9% годовых при размещении средств онлайн и до 7,87% – при открытии депозита в отделении. Базовая доходность по вкладу «Новое время» с учетом капитализации процентов составляет до 7,9% годовых, если продукт открывается дистанционно, и до 6,87%, если средства размещаются в офисе ВТБ. Депозит не предусматривает частичного снятия, пополнения и продления.

«В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает финансовую и нематериальную поддержку клиентам пенсионного возраста. Им уже доступно снятие наличных без комиссии в сторонних банкоматах, также банк за свой счет страхует средства на случай мошенничества. Поддерживая клиентов старшего поколения, мы решили запустить для них особые условия по вкладу «Новое время», поскольку сегодня сбережения в рублях являются основным безрисковым инструментом для получения высокой доходности. Средства на депозите позволят клиентам быстрее накопить на важные покупки, а для повседневных расходов пенсионеры могут использовать счет в ВТБ, на остаток по которому мы начисляем 7% годовых в виде дополнительной поддержки» — прокомментировала Елена Нестеренко, и.о. начальника управления «Старшее поколение» ВТБ.

Стратегическая инициатива «Семейный капитал» ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов банка, актуальных на всех этапах семейной жизни. В рамках концепции ВТБ предлагает собственные меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, получателям социальных выплат и представителям старшего поколения.