Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» провела более 4 тысяч лабораторных исследований с использованием 63 разновидностей питательных сред

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала текущего года в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено более 4 тысяч лабораторных исследований с использованием 63 разновидностей питательных сред, которые необходимы для обеспечения микробиологических исследований в соответствии с областью аккредитации учреждения.

Питательная среда – это субстрат, на котором в лабораторных условиях могут расти микроорганизмы. Состав сред подобран таким образом, чтобы удовлетворить все потребности культивируемых на них организмов в питательных веществах и факторах роста. Они имитируют естественные условия, в которых развиваются микроорганизмы.

На сегодняшний день специалистами отдела приготовления питательных сред Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» питательные среды готовятся как из сухих полнорецептурных препаратов, так и по прописям из отдельных компонентов.

Все партии приготовленных питательных сред подвергаются внутрилабораторным эксплуатационным испытаниям с целью подтверждения способности среды обеспечивать получение достоверных результатов. Для проверки эксплуатационных характеристик используется более 70 контрольных штаммов. Достоверность проведённых в лаборатории микробиологических исследований гарантируется подтверждённым качеством используемых питательных сред.

В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят эксплуатационные испытания питательных сред на соответствие микробиологическим показателям качества по ГОСТ ISO 11133-2016 «Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред».