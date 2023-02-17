В Брянске представили книгу о военнопленных фашистских концлагерей

Фото: "Брянская учительская газета".

В Брянске прошла презентация монографии «Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения: история и память» о героизме советских военнопленных в годы Второй мировой войны. Книгу представил один из авторов, председатель правления Фонда Александра Печерского, Илья Васильев. 16 октября в Центре документации новейшей истории Брянской области.

Монография вышла в конце прошлого года издательстве «Росспэн». Над ней работал научный коллектив под руководством профессора МЭИ Станислава Аристова, впервые системно описан феномен сопротивления советских военнопленных, прослежены послевоенная судьба бывших узников и эволюция памяти об их подвигах.

В процессе создания книги выявили множество неизвестных ранее документов, проливающих свет на историю сопротивления. Так, несмотря на большое количество исследований по истории лагеря Аушвиц (Освенцим), авторам удалось впервые убедительно показать ключевую роль, которую сыграли в восстании «зондеркоманды» осенью 1944 года и в организации лагерного сопротивления в целом военнопленные красноармейцы, в том числе легендарный генерал Дмитрий Карбышев.

Тема сопротивления в нацистских лагерях всегда была сложной для историков Второй мировой войны. Идеологическое влияние – как в СССР и Восточной Европе, так и на Западе, — приводило к избирательному взгляду на проблему или даже ее вытеснению из научного дискурса. Ситуация осложнялась засекреченностью источниковой базы или проблемами с ее верификацией. И хотя в последние годы ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, до сих пор отсутствовали специальные труды, посвященные роли советских военнопленных в лагерном сопротивлении. Что же касается исторической памяти об этом феномене, то она еще никогда не становилась предметом научного исследования.

- Монография издана при участии и по инициативе Фонда Александра Печерского, предоставившего для издания результаты своих многолетних исследований. Фонд ставит своей целью увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны, а также много лет занимается тем, чтобы превратить феномен сопротивления в концлагерях в отдельную отрасль человеческого и научного знания, в неотъемлемую часть образовательного, воспитательного и исследовательского процессов в России, — рассказал Илья Васильев.

Работу над книгой вели в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований под эгидой Российского исторического общества.

Монография «Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения: история и память» впервые в отечественной и зарубежной историографии представила комплексное видение феномена сопротивления советских военнопленных в нацистских концлагерях и центрах уничтожения, послевоенную судьбу бывших узников, а также эволюцию памяти об их подвигах.