ВТБ запустит сервис СБП для трансграничных переводов в 1 квартале

ВТБ завершил тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ, которое ожидается в 1 квартале 2023 года. Банк планирует организовать переводы в разные страны, в том числе рассматривает Республику Беларусь. Сервис позволит быстро и удобно отправлять привычные переводы СБП в страны СНГ: деньги будут поступать получателям мгновенно.

«Система быстрых платежей доказала свою эффективность и востребованность, в том числе за счет низкой тарифной политики. В общем объеме переводов банка доля операций через СБП превысила 70% по итогам прошлого года. Новая опция будет способствовать еще более активному использованию сервиса среди жителей нашей страны», - отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ (ПАО).

В октябре 2022 г. банк запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты банка смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру его мобильного телефона.

По словам Алексея Хранилова, в банке трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года.

«Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и Азии. Совершить трансграничный перевод можно в приложении разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В этом году мы продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число», - отметил Алексей Хранилов.