Игорь Маковский: в 2022 году блок безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» показал рост по основным показателям деятельности

Фото: ПАО «Россети Центр».

Заседание Коллегии по итогам деятельности за 2022 год подразделений безопасности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» открыл генеральный директор Обществ Игорь Маковский.

Глава энергокомпаний отметил рост основных показателей работы блока безопасности в 2022 году, несмотря на вызовы, связанные с проведением специальной военной операции, которые оказали существенное влияние на деятельность Обществ. Подчеркивалось, что в отчетном периоде усилия специалистов блока прежде всего направлялись на защиту жизни и здоровья персонала и повышение уровня защищенности объектов электросетевого комплекса на приграничных территориях. Блок также курировал такие непростые вопросы, как мобилизационная подготовка, в том числе по бронированию сотрудников, и контроль ситуации с мобилизованными и добровольно ушедшими для участия в спецоперации работниками.

Заместитель генерального директора по безопасности Юрий Маракин в своем докладе отметил, что новую актуальность, в связи с действиями недружественных стран, получили в 2022 году задачи по в области экономической и информационной безопасности. Так, в ходе круглосуточного мониторинга информационной инфраструктуры выявлено и устранено более 4,3 тысяч угроз. Это позволило исключить нарушения в работе информационных и технологических автоматизированных систем управления Обществ, а в конечном итоге – предотвратить сбои в работе электросетевого комплекса.

«В текущем году для блока безопасности основной задачей становится построение работы на упреждение по всем направлениям деятельности. В их числе – защита работников и энергообъектов в приграничье, а также в ДНР, ЛНР и на других новых территориях, обеспечение кибербезопасности, противостояние противоправным действиям. Эти мероприятия позволят нам нивелировать имеющиеся риски и не допустить перебоев с энергоснабжением в регионах нашей ответственности», – заявил Игорь Маковский.