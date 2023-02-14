В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследования объектов водного промысла на содержание ртути

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С каждым годом внимание к проблеме ртутного загрязнения окружающей среды возрастает. Изучение этой проблемы является актуальным направлением, поскольку хозяйственная деятельность человека, повлекшая высвобождение данного метала и его соединений, привела к увеличению концентраций ртути в различных компонентах окружающей среды, в том числе в водных экосистемах.

В Российской Федерации для ртути как для вещества первого класса гигиенической опасности установлены нормативы содержания. В водных экосистемах допустимое содержание ртути невелико. По санитарно-гигиеническим нормам, действующим в России, сброс загрязненных ртутью сточных вод запрещен. Однако ртуть способна к атмосферному переносу и обнаруживается даже в удаленных от промышленных источников водоемах.

Микроорганизмы в воде превращают ртуть в наиболее опасную ее форму – метилртуть. Главное ее отличие от неорганической ртути заключается в еще более низком коэффициенте выведения и высоком накоплении. Именно метилртуть интенсивно мигрирует в водных экосистемах. Водные позвоночные заглатывают ее через жабры или вместе с пищей, и в итоге метилртуть попадает к нам на стол. Накопление ртути в органах рыб и других организмах, употребляемых в пищу, может оказаться значительным. Для определения содержания ртути в объектах водного промысла необходим лабораторный контроль.

Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводит исследования пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов, почвы и воды на содержание опасных токсичных элементов, в том числе ртути. С начала текущего года в химико-токсикологический отдел поступило 17 проб объектов водного промысла с целью определения массовой доли ртути. В ходе проведенных лабораторных исследований значений, превышающих предельно допустимый уровень, установленный требованиями Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», не выявлено.