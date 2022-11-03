Игорь Маковский: «Стратегический диалог 2022» помог сформировать кадровый резерв управленцев для энергетической отрасли

Фото: "Россети".

Восемь команд проходили тренинги, работали в группах и разрабатывали проекты по стратегическому развитию компаний. В результате экспертному совету, возглавляемому руководителем энергокомпаний Игорем Маковским, были представлены выпускные квалификационные работы в сфере клиентских сервисов и услуг, повышения внутрикорпоративной эффективности и создания новых продуктовых решений.

Модератором «Стратегического диалога 2022» выступил российский бизнес-тренер, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шишаков. Специального приза генерального директора Обществ Игоря Маковского удостоились сразу два проекта «Управление эффективностью деятельности мастерских участков» и «Клиент 360». Лучшей разработкой по итогу голосования участников признана инициатива «Микрогрид как сервис».

Ярким моментом мероприятия стало выступление путешественника и писателя Федора Конюхова, рассказавшего собравшимися, как ему удалось «спрессовать время», чтобы покорить столько вершин, и чем ему помогли в этом «амбиции и патриотизм».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил всех участников с завершением Программы и обозначил вектор дальнейшей работы команды изменений: «Сегодня мы должны напрячь все силы, сформировать единый поток «энергии русского духа», чтобы в эпоху беспрецедентного санкционного давления и ограничений совершить скачок, создать принципиально новые суверенные технологические отрасли, сформировать опережающее развитие экономики компании, отрасли и страны».