Будущее начинается сегодня

Фото: АО "Транснефть-Дружба".

Достойная смена

Дымовые трубы – конечное звено техпроцессов котельной: если они выйдут из строя – остановится вся работа тепловой системы. Так объясняют актуальность своей идеи Ярослав Плодущев и Антон Лапонов из производственно-эксплуатационного управления «Дружбы». Именно здесь выпускают высокоэффективные блочно-модульные котельные (БМК), удостоенные премии Правительства РФ. Молодые специалисты предложили заменить привычные, но подверженные коррозии стальные трубы БМК на современные стеклопластиковые. Новизна, практическая значимость и экономическая обоснованность – обязательные требования, которые предъявляет к разработкам конкурсная комиссия. Ее состав – еще один показатель важности МНТК: работы молодых коллег заслушивают все руководители предприятия и его основных направлений.

– Надеемся, что с вашей помощью мы сможем по-новому взглянуть на некоторые производственные процессы и, возможно, открыть уникальные технические решения. А мы, в свою очередь, поможем дать им старт на практике, – напутствовал участников генеральный директор предприятия Роман Камозин.

Фото: АО "Транснефть-Дружба".

Проекты – в жизнь!

Усовершенствование устройства откачки нефти, технологии InternetWeb для оптимизации загрузки автоцистерн на пунктах налива нефтепродуктов, электронное удостоверение по охране труда – индивидуальные и коллективные разработки демонстрировались в 8 секциях по основным направлениям развития трубопроводного транспорта. В том и заключается главная ценность конференции, что самые перспективные предложения уходят отсюда в большую производственную жизнь. Не первый год, к примеру, работает на брянских объектах «Дружбы» программный комплекс, придуманный молодыми специалистами в рамках одной из предыдущих МНТК.

Впереди у победителей нынешней конференции – еще долгий путь: им предстоит защищать свои проекты среди коллег из других дочерних обществ, а если повезет – то и в международном финале. Но у них есть наглядный стимул: идея тех самых блочно-модульных котельных, значимость которых высоко оценило государство, тоже рождена специалистами «Транснефти».

Клятва верности

К слову, по доброй традиции во время научно-технической конференции в «Дружбе» обязательно появляются новые нефтяники – молодых работников, пришедших на предприятие в этом году, посвящают в профессию. После клятвы верности – с рукой на сердце – долгожданный обряд, который сами участники торжественно называют «помазанием»: руководители общества «отмечают» каждого новоиспеченного коллегу каплей нефти. Ритуал и клятва – конечно, символические, но слова со сцены звучат серьезные: отдавать работе знания, силы и опыт, находить нестандартные решения, открывая новые горизонты отрасли. Сегодня практически каждый десятый дружбинец- моложе 30 лет. А это значит, что у предприятия и всей «Транснефти» огромный потенциал энергии и новых научно-технических идей.