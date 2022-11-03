Лучший брянский участковый Виктор Филиппов: «За помощью ко мне можно обратиться в любое время»

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

1 ноября начался финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2022». За звание лучшего участкового в стране борются 84 полицейских. Брянскую область на конкурсе представляет 28-летний старший лейтенант полиции Виктор Филиппов. Он рассказал о своей жизненной истории, специфике службы и любимых увлечениях.

Первый полицейский в семье

– Я родился в 1994 году в Хомутовском районе Курской области, – начинает свой рассказ Виктор Сергеевич. – Так сложилось, что в своей семье я первый представитель силовой структуры. И отец, Сергей Александрович, и мама, Елена Анатольевна, и сестра Светлана – представители гражданских профессий. Возможно, полицейскую династию продолжит еще одна сестра Анастасия, которая учится в школе и только определяется с выбором профессионального пути.

Когда Виктору было шесть лет, семья переехала в Брянскую области, в Севский район. Здесь будущий полицейский окончил школу, после поступил в Курский технический колледж гражданской авиации по специальности «Светотехническое обеспечение взлетно-посадочной полосы».

- Моя специальность пригодилась мне при службе в Вооруженных Силах, - рассказывает Виктор. – Я служил на флоте на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»: в Кронштадте, в Североморске, в Мурманске. Я занимался обслуживанием взлетно-посадочной полосы судна. К слову сказать, наш крейсер – это огромный плавучий организм, который поддерживает и обслуживает 3,5 тысячи человек экипажа!

Служба в армии.

На службу в полицию

В органах внутренних дел Виктор Филиппов служит больше шести лет.

- После демобилизации из Вооруженных Сил, вдохновившись примером своих друзей-полицейских, в 2015 году поступил на службу в органы внутренних дел, - говорит Виктор Филиппов. - Начал с патрульно-постовой службы, а затем перевелся в дежурную часть межмуниципального отдела. В 2018 году получил от руководства предложение о переводе в отдел участковых уполномоченных полиции, где и работаю по сей день.

На его участке девять сел и деревень, в которых живет около 1100 человек. За 10 месяцев этого года ему удалось раскрыть 13 преступлений. Это и браконьерство, угроза убийством, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил административного надзора и другие.

В 2020 году Виктор Филиппов ездил в командировку на Северный Кавказ в составе отряда брянской полиции.

Командировка в Северно-Кавказский регион в 2020 году.

Узнать первым

В сентябре 2022 года старший лейтенант полиции Виктор Филиппов задержал местного жителя, который был пьян. Профессиональное чутье не подвело – у мужчины был с собой сверток, а в нем - 15 грамм наркотиков.

В этом году Виктор Филиппов вместе коллегами отправился в служебную командировку в Москву. Нужно было найти гражданина, который уклонялся от административного надзора и находился в розыске. Мужчину разыскали и доставили по месту прописки.

Спокойный и рассудительный, Виктор Филиппов заслужил доверие жителей участка, соседей и земляков.

- О любом происшествии на своем участке я узнаю первым, – признается участковый. - Жители знают, что могут обратиться ко мне за помощью в любое время.

С жителями Севского района.

Помощь товарищей

Виктор Филиппов уже второй участковый из Севского района, который побеждает в региональном этапе конкурса «Народный участковый». В 2018 году, когда полицейский пришел на службу в отдел участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Севский», первое место занял его земляк Сергей Кузюков. Сейчас подполковник возглавляет отдел участковых уполномоченных в районе.

– Очень приятно ощущать помощь и доверие со стороны коллег и руководства отдела, – говорит Виктор Филиппов. – Благодарю своих старших товарищей: Сергей Кузюкова, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Алексея Шашкова, начальника МО МВД России «Севский» Александра Лысенкова, а также жителей Севского района.

Отмечает профессиональные качества участкового и руководство:

- Виктор Филиппов – ответственный сотрудник, - говорит начальник севского отдела полиции Александр Лысенков. - Он грамотно подходит к исполнению поставленных задач. У Виктора Сергеевича отсутствует формализм в работе. Его отличает человечный подход к решению проблем, возникающих у жителей территории обслуживания.

Редкие минуты отдыха Виктор Филиппов проводит со своей семьей, с любимой женой Анастасией и пятилетней дочкой Аленкой. Участковый любит готовить. Ни одно семейное торжество не обходится без кулинарных шедевров отца.

Виктор Филиппов любит готовить.

Виктор Филиппов любит рыбалку и «тихую охоту» – собирать грибы.

Всероссийский этап конкурса продлится до 10 ноября. Проголосовать за нашего земляка можно на сайте «Комсомольской правды».