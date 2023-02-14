В Брянской области 18 февраля состоится «Лыжня России-2023»

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.

В Брянской области 18 февраля состоится 41-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023». В соревнованиях смогут поучаствовать все желающие от шести до 70 лет при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей, персональную ответственность за свое личное здоровье. Об этом сообщают в департаменте ФК и спорта Брянской области.

Всего определили 12 возрастных групп. Максимальная дистанция для мужчин – 10 километров, минимальная у детей -1 200 метров.

Забеги планируют провести на пяти площадках:

- Брянск (10-й микрорайон), старт в 10:30;

- Новозыбков (пл. Советская, яблоневый сад), старт в 12:00;

- поселок Тросна Жуковского муниципального округа, старт в 12:00;

- район Жировка города Дятьково, старт в 12:00;

- село Красный Колодец Брасовского района, старт в 12:00.

Уже началась регистрация участников по месту проведения соревнований. Любой желающий может зарегистрироваться, а также получить фирменные атрибуты в день соревнований.

Победителей и призеров Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» ждут почетные награды от департамента ФК и спорта Брянской области и Министерства спорта Российской Федерации.

Подробную информация о соревнованиях можно узнать здесь.

Возрастное ограничение - 6+