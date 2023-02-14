Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске ушел из жизни заслуженный художник России Василий Лаворько. Его не стало 12 февраля. Живописцу было 82 года, сообщают в департаменте культуры Брянской области.

Василий Васильевич родился в селе Нижнем Стародубского района. В 1967 году окончил художественно-графический факультет Орловского педагогического института. Он был художником-живописцем Брянской организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». В прошлом году живописец был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

Василий Васильевич был продолжателем классического направления русской живописи, он придерживался традиций русского реалистичного искусства. Работы мастера можно увидеть Брянском областном художественном музейно-выставочном центре, музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг», в музеях городов Брянска, Тулы, Омска, частных собраниях в России и даже за рубежом.

Художник вел активную общественную деятельность. Василий Лаворько на протяжении многих лет был членом жюри детских конкурсов изобразительного искусства, сам проводил мастер-классы.