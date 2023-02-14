В Брянске в конце 2023 года построят дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на улице Витебска строительство дома для переселенцев из аварийного жилья завершат к концу 2023 года. На работы направили больше 335 миллионов рублей. В новый дом переедут семьи больше чем из 20 домов города, признанных аварийными. Об этом сообщают в пресс-службе правительства брянской области.

Строящийся дом рассчитан на 138 квартир. Среди них-98 однокомнатных, 39 двухкомнатных и одно трехкомнатная. В доме будет шесть секций. В каждой – по одному подъезду.

Дом уже готов примерно наполовину. Ежедневно на объекте работают около 50 человек. Новое жилье возводят в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Как сообщают в городском комитете по ЖКХ, в этом году в Брянске планируют расселить 500 помещений. Их общая площадь превышает 11 тысяч квадратных метров. Согласно законодательству, гражданам, которые занимали жилые помещения на условиях договоров социального найма, предоставляется равнозначное по общей площади жилое помещение в пределах города Брянска. Такая процедура носит компенсационный характер, то есть новая квартира должна соответствовать по метражу прежнему помещению.