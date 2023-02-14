В «Брянскэнерго» подвели итоги работы в области производственной безопасности и охраны труда в 2022 году

Фото: ПАО «Россети Центр».

На реализацию мероприятий по охране труда в отчетном периоде филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» направлено 32,6 млн рублей, при этом основная часть затрат на обеспечение энергетиков необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

Особое внимание в 2022 году филиалом было обращено на создание безопасных условий труда при работе на высоте и обеспечение профильных подразделений современными страховочными системами.

В целях предупреждения производственного травматизма, повышения культуры производства, оперативного выявления и устранения нарушений требований охраны труда во всех подразделениях «Брянскэнерго» ежемесячно проходили Дни охраны труда, по результатам которых разрабатывались мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков.

1367 работников энергопредприятия прошли соответствующее обучение. Кабинеты по охране труда оснащены наглядными материалами.

В рамках внедрения Концепции нулевого травматизма проведено обучение тренеров нулевого травматизма в корпоративном учебном Центре, которые в свою очередь в течение года провели ряд занятий в подразделениях филиала «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро».

«Неукоснительное соблюдение требований охраны труда – обязательное условие для допуска персонала филиала к работе, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Самое важное на предприятии – это люди, их жизнь и здоровье. Поэтому в числе приоритетных направлений деятельности предприятия – постоянное повышение уровня производственной безопасности».