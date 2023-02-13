В Брянской области пять участниц конкурса «Леди в погонах» вышли в финал

Виктория Кохан - следователь следственного отдела МО МВД России «Новозыбковский» лейтенант юстиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области пять из 30 участниц конкурса «Леди в погонах» вышли в финал. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Победителем первого этапа конкурса стала следователь следственного отдела МО МВД России «Новозыбковский» лейтенант юстиции Виктория Кохан. Также в «звездную» пятерку вошли оперативный диспетчер дежурной части УМВД России по г. Брянску Екатерина Гранкина, инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Брянской области Диана Клопова, старший специалист ЦФО УМВД России по Брянской области Ирина Сомкина и следователь из Трубчевска Ирина Шатковская.

Екатерина Гранкина - оперативный диспетчер дежурной части УМВД России по г. Брянску. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

15 февраля стартует второй этап конкурса. Здесь сотрудницам ОВД предстоит показать свою профессиональную подготовку. Также девушки пройдут тестирование на знание действующего законодательства, выполнят норматив по огневой подготовке и постреляют из пистолета Макарова.

Диана Клопова - инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Брянской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Результаты голосования можно увидеть здесь.

Напомним, в преддверии Международного женского дня 8 марта УМВД России по Брянской области проводит конкурс "Леди в погонах".

Ирина Шатковская - следователь из Трубчевска. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.