«Ростелеком» досрочно завершил очередной этап обновления системы оповещения в Брянской области

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» в Брянской области завершил третью фазу реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)1 на месяц раньше срока, предусмотренного государственным контрактом. За девять месяцев специалисты компании подключили к цифровым каналам передачи данных более 130 громкоговорителей и 20 электросирен, установили 11 ретрансляторов радиосигнала.

Александр Петроченко, врио заместителя губернатора Брянской области:

«Очевидно, что информирование населения об опасности и нестандартных ситуациях сегодня выходит на первый план. Развитие РАСЦО включено в госпрограмму по защите граждан от чрезвычайных ситуаций и зафиксировано в федеральном законе «О гражданской обороне». В регионе мы проводим комплексную реконструкцию совместно с “Ростелекомом”. Благодаря продуктивному сотрудничеству за последние три года модернизировано более 75% системы. В следующем году проект будет завершен».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Понимая особую значимость модернизации РАСЦО в Брянской области, мы максимально ускорили отработку контракта по всем направлениям. В этом году было оборудовано семь рабочих мест в единых дежурно-диспетчерских службах муниципалитетов, оцифрована система оповещения в 11 районах области, включая приграничные. Специалисты “Ростелекома” обеспечили по защищенным каналам бесперебойную связь между центрами управления и пунктами оповещения».

Всего в рамках государственного контракта, заключенного между ПАО «Ростелеком» и государственным казенным учреждением Брянской области «Безопасный регион», к РАСЦО уже подключены 307 речевых оповещателей, 106 сирен, восемь станций контроля уровня воды и 27 ретрансляторов радиосигнала.

Узнать больше о крупных проектах провайдера можно на сайте «Ростелекома».

1 РАСЦО – система оперативного доведения до органов регионального и муниципального управления, сил и средств гражданской обороны, спецслужб и населения сигналов оповещения и экстренной информации при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и опасностях.