Удмуртэнерго отмечает 60 лет со дня образования!

Фото: ПАО «Россети Центр».

Свою производственную историю Удмуртская энергосистема ведет с образования районного энергетического управления «Удмуртэнерго» в феврале 1963 года.

Сегодня филиал «Удмуртэнерго» – это 2519 человек персонала, более 26 тысяч км обслуживаемых линий электропередачи, 221 подстанция напряжением 35-220 кВ общей установленной мощностью 3758 МВА, 7575 комплектных трансформаторных пунктов.

Ежегодно компания вкладывает сотни миллионов рублей в развитие сетевого хозяйства республики, гарантирует надежность электроснабжения потребителей и обеспечивает технологическое присоединение крупных производственных площадок, социально значимых объектов, культурных и спортивных центров, объектов животноводства, современных жилых комплексов.

В день торжественного празднования юбилея «Удмуртэнерго» отметили успехи и достижения коллектива. 34 энергетика – электромонтёры, водители спецтехники, инженеры – получили почетные грамоты и благодарности Правительства и Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, ПАО «Россети Центр и Приволжье», а также филиала «Удмуртэнерго».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский пожелал сотрудникам филиала широких перспектив и новых достижений на благо российской энергетики: «За годы пройден славный путь и вписаны замечательные страницы в историю развития энергетической системы Удмуртской Республики. Приобретен богатейший производственный опыт, умноженный на современные технологии и эффективные методы управления. Невозможно переоценить роль и значимость филиала «Удмуртэнерго» как энергетической базы для работы важнейших промышленных объектов страны».