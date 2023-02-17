В Брянскэнерго создается четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведутся работы по созданию в регионе четвертого высокоавтоматизированного района электрических сетей на базе Почепского РЭС.

Проект по созданию высокоавтоматизированного РЭС в филиале реализуется в рамках выполнения Программы ПАО «Россети Центр» «Цифровая трансформация 2030».

В 2022 году энергетики завершили подготовку необходимой документации по модернизации Почепского РЭС. В 2023 году – проведут строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: на 21 ВЛ 10 кВ установят 29 реклоузеров, 5 управляемых разъединителей с моторным приводом и 2 индикатора коротких замыканий. Также предусмотрен ретрофит 17-ти ячеек 10 кВ на 4-х подстанциях с заменой масляных выключателей на вакуумные, замена РЗА и модернизация телемеханики. На мероприятия по преобразованию Почепского РЭС в высокоавтоматизированный планируется направить 143,8 млн руб.

Новейшее оборудование и технологии, соответствующие современным стандартам, которые внедряются в электросетевой комплекс Почепского района, прежде всего, позволят минимизировать неудобства для потребителей.

«Работа сети 10 кВ, находящейся в обслуживании Почепского РЭС, в обновленном виде позволит локализовать технологические нарушения, сохраняя при этом электроснабжение потребителей, не связанных с поврежденным участком – отметил значимость реализации проекта и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Также это способствует уменьшению времени, которое требуется на отыскание повреждений и проведение аварийно-восстановительных работ».