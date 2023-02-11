Игорь Маковский: «Удмуртэнерго» обеспечивает социально-экономическое и промышленное развитие Удмуртской Республики

Фото: ПАО «Россети Центр».

В ходе рабочей поездки в Удмуртскую Республику генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский оценил оперативную работу удмуртских энергетиков.

На производственной базе Сарапульского района электрических сетей «Удмуртэнерго» глава энергокомпаний проверил организацию работ ремонтных бригад и цеха собственного производства металлоконструкций, обеспеченность быта и производственных условий работников. Генеральный директор заслушал доклад по оперативной обстановке и положительно оценил прохождение осенне-зимнего периода.

Пообщавшись с диспетчерами РЭС, Игорь Маковский уделил особое внимание волнующим коллектив вопросам преобразования диспетчерской службы. Генеральный директор поручил руководству филиала ознакомить сотрудников на практике работе с информационными системами, внедренными в Обществе, с учетом перспективы завершения реформы оперативно-технологического управления в 2023 году и передачи управления сетей в Единый центр управления сетями.

«Внедрение в работу информационных технологий отечественной разработки – необходимый процесс для обеспечения того уровня качества услуг, которого сегодня ждет от нас каждый житель. Для этого мы продолжаем активно модернизировать сетевое хозяйство, меняем схемы управления, базовые подходы к работе. У «Удмуртэнерго» есть все возможности и потенциал, чтобы наращивать мощности и своими результатами обеспечивать социально-экономическое и промышленное развития республики в интересах жителей региона», – заявил Игорь Маковский.