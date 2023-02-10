В Брянске на улице Флотской строят школу на 1225 мест

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на улице Флотской начали строить школу на 1225 мест. Стоимость проекта - 1,5 миллиарда рублей. Территорию уже очистили от деревьев и кустов. В котлован засыпали 27 тысяч кубов грунта. Всего по проекту необходимо 152 тысячи. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

После того, как шестиметровый котлован засыпят, начнут устанавливать ростверки. Подрядчик обещает завершить работы в декабре 2024 года. Работы здесь идут не только днем, но и ночью.

- Делайте все возможное, чтобы избежать замедления темпов работ, - сказал мэр города Александр Макаров во время визита на стройплощадку. - Приложите все усилия, чтобы минимизировать для жителей микрорайона временные неудобства.