В Брянских Клинцах открыли мемориальный комплекс в память о старшем лейтенанте Дамире Шаймарданове

Фото: телеканал "Брянская губерния".

В Брянских Клинцах 29 октября открыли мемориальный комплекс Герою России старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову, погибшему во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

Торжественное право открыть памятный знак предоставили командиру 144-ой гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковнику Алексею Полякову и губернатору Брянской области Александру Богомазу.

Дамир Шаймарданов родился 2 августа 1998 года в городе Йошкар-Ола, республики Марий Эл. За разумную инициативу, усердие и старание, проявленные в ходе совместного стратегического учения «Запад 2021» в январе 2022 года старшего лейтенанта Шаймарданова назначили командиром танковой роты.

Память героя почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы.