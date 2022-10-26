Брянскэнерго модернизирует инфраструктуру электротранспорта

Фото: ПАО «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» проводит работы по реконструкции тяговых подстанций МУП «Брянское троллейбусное управление» в рамках реализации инфраструктурного проекта Брянской области «Модернизация городского общественного транспорта».

Энергетики реконструируют четыре тяговые подстанции троллейбусного депо. Отремонтируют крыши, поменяют окна зданий, двери, а главное - полностью заменят электротехническую часть объекта: тяговые трансформаторы, выключатели, выпрямители, распределительные устройства, релейную защиту и другое. Завершить работы планируется к концу 2022 года.

Фото: ПАО «Россети Центр».

Учитывая высокую значимость транспортной троллейбусной сети для жителей Брянска, филиал в установленные сроки, а, если это возможно, и с опережением, реализуют мероприятия по модернизации энергетической инфраструктуры электротранспорта областного центра.

«Тяговые подстанции – ключевое звено в инфраструктуре наземного городского электротранспорта Брянска, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Надежное и бесперебойное функционирование этой части цепи необходимо для преобразования электроэнергии, передачи ее в контактную сеть, и, в конечном итоге, – обеспечения движения электротранспорта».