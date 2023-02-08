Игорь Маковский навестил в госпитале раненного в ходе спецоперации работника «Брянскэнерго»

Фото: "Брянскэнерго".

В середине января Николай Герасименко, ушедший в сентябре 2022 года добровольцем для участия в специальной военной операции, в результате минометного обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован в Главный военный клинический госпиталь в Москве.

До того, как принять мужественное решение стать добровольцем, Николай работал электромонтером по эксплуатации распределительных сетей в одном из районов электрических сетей филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Общий стаж Николая в энергетике превышает 10 лет. Энергетиком работал и отец Николая – в западных электрических сетях «Брянскэнерго».

При встрече с генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским, Николай рассказал, что не мог принять другого решения: вся его семья так или иначе связана с вооруженными силами России, брат служил в погранвойсках, прошел Чечню. Сам Николай при несении срочной службы также был пограничником, в рамках спецоперации стал командиром роты.

Сейчас Николай проходит лечение в подмосковном госпитале, по его словам, «идет на поправку». Дома его ждет сын, который безусловно гордится своим отцом-героем.

«Мы постоянно держим связь с работниками, принимающими участие в спецоперации, помогаем их семьям. За ними безусловно закреплены их рабочие места, продолжается начисление стажа, а также сохранены все льготы, предусмотренные в компании. По сути, они остаются частью нашего коллектива, и мы гордимся ими», – отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.