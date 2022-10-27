ВТБ представил виртуальную таможенную карту для участников ВЭД

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ВТБ внедрил новый цифровой продукт – виртуальную таможенную карту платежной системы «Раунд» для клиентов среднего и малого бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Карта выпускается в цифровом формате и сохраняет весь функционал пластикового носителя, экономя время и расходы предпринимателей на оформлении бумажных документов и посещении офиса банка.

Для выпуска виртуальной карты достаточно заполнить и подписать электронной подписью заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес. Подать заявление можно в режиме 24/7 в разделе «ВЭД и валютный контроль» (подраздел «Таможенные сервисы»). Реквизиты карты придут клиенту в смс или по e-mail. Сразу после обновления пароля в личном кабинете платежной системы «Раунд» клиенты могут использовать карту для транзакций.

В рамках одной заявки можно заказать выпуск нескольких виртуальных карт к одному счету для разных держателей. Это особенно удобно, если таможенными платежами занимаются несколько сотрудников или штатные специалисты делят полномочия с внешним таможенным брокером. С помощью нескольких карт можно проводить оплату без задержек и с комфортом, при этом контролировать платежи и отслеживать остаток на счете. Для клиентов, которые предпочитают карту на физическом носителе, сохраняется возможность оставить заявку на выпуск пластиковой карты «Раунд» в интернет-банке и забрать ее в одном из офисов ВТБ.

Виртуальная карта «Раунд» позволяет совершать таможенные платежи в момент подачи декларации на товары. Такая схема оплаты избавляет от необходимости авансировать средства и переводить на счет сумму «с запасом» для страховки от рисков изменения валютных курсов и форс-мажорных обстоятельств. С помощью карты можно проводить все виды таможенных платежей в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Уведомления о проведенных платежах приходят в смс и на e-mail, а совершенные ранее операции всегда доступны в архиве в личном кабинете. Эти функции упрощают контроль за движением средств и обеспечивают прозрачный учет таможенных операций.

«Мы ценим время наших клиентов и помогаем оптимизировать расходы на ВЭД, поэтому стараемся перевести максимум процессов и продуктов в цифровой и онлайн-формат. Выпуск виртуальной таможенной карты - очередной шаг в этом направлении. Теперь клиенты могут в удаленном формате из любой точки мира оформить таможенную карту и сразу проводить по ней платежи. Карта пополнила ассортимент цифровых продуктов и сервисов нашей экосистемы ВЭД», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Узнать подробнее о таможенных картах можно на сайте ВТБ.