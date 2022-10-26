В Брянске откроется выставка «Немецкая оккупация»

Фото: "Немецкая оккупация".

В Брянске в четверг, 27 октября, в художественном музее откроется выставка «Немецкая оккупация». На ней представят цикл живописных и графических работ советского художника Меера Аксельрода.

Выставочный проект посвящен скорбной и до сих пор не до конца изученной странице истории войны – жизни десятков миллионов советских граждан в условиях нацистской оккупации 1941-1944 годах. Выставку организовал фонд Александра Печерского. Одно из направлений его работы - увековечить память о героизме и трагедии советского народа в Великой Отечественной войне.

В художественном музее можно будет увидеть более сотни работ.

- Долгое время о существовании коллекции было неизвестно, - говорят в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре. - Ее обнаружили родственники художника лишь в 2000-х годах. В настоящее время коллекция экспонируется как в России, так и за рубежом. Эмоциональные отзывы зрителей говорят о ее востребованности и высокой социальной значимости.

Меер Аксельрод создал эти работы во время Великой Отечественной войны. В 1942-1943 годах он работал в Алма-Ате над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». В Алма-Ату приезжали беженцы из Польши и Белорусской ССР. Они рассказывали, с чем пришлось столкнуться под властью нацистов. Ужасы войны потрясли Аксельрода настолько, что он создал одну за другой десятки картин, рисунков, эскизов с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели». Эта серия гуашей и акварелей представляет собой единственный большой цикл работ художника о жизни и смерти советских людей под игом нацистской оккупации.

В 1960-х годах Аксельрод написал несколько больших работ темперой, объединенных в серию «Гетто». В 1968 году во время проведения персональной выставки в Ростове-на-Дону он познакомился с Александром Печерским. Его история потрясла художника. Он написал единственный прижизненный портрет героя.

Александр Печерский - техник-интендант РККА, участник Великой Отечественной войны, организатор единственного успешного восстания в немецком лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года.

Выставка проработает в художественном музее до 27 ноября.

Возрастное ограничение: 12+.