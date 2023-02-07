Брянскэнерго инициирует блокировку сайтов с рекламой способов хищений электроэнергии

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению в Интернет-пространстве сайтов, которые способствуют хищению электрической энергии потребителями и предлагают приобрести приспособления для осуществления вышеуказанных противоправных действий, за 2022 год.

Специалисты отдела безопасности филиала в прошлом году выявили ряд ресурсов, содержащих в себе рекламу приборов учёта с изменениями в их конструкции. За отчетный период энергетики направили в Прокуратуру Брянской области заявления с предложением – применить к указанным Интернет-ресурсам и их владельцам меры, предусмотренные законодательством РФ. По решению суда 30 сайтов было заблокировано. Содержание этих сайтов являлось нарушением законодательства РФ, в том числе п.7 ч.5 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38–ФЗ «О рекламе».

Потребителям необходимо помнить: вмешательство в работу приборов учёта влечёт за собой административную и уголовную ответственности с выплатой штрафа в размере, в несколько раз превышающем стоимость фактически потреблённого электричества. Кроме того, использование запрещенных счетчиков и иных устройств, которыми пестрят рекламные объявления на данных сайтах, может привести к снижению качества электроэнергии, поступающей к добросовестным потребителям.

«Сотрудники филиала на постоянной основе ведут работу по предотвращению фактов хищения электроэнергии недобросовестными потребителями, а также по выявлению сайтов, побуждающих людей к противоправным действиям», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.