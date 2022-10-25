В Брянскэнерго работа по охране труда выходит на новый уровень

Фото: Брянскэнерго.

Уполномоченные по охране труда (ОТ) филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошли обучение. Мероприятие организовано и проведено совместно с Первичной профсоюзной организацией «Брянскэнерго».

Встречу, цель которой профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на энергопредприятии, открыл и. о. заместителя генерального директора – директора филиала Антон Герасимов.

Основная часть мероприятия была посвящена вопросам безопасности при организации рабочего процесса. Уполномоченные прошли обучающий курс, в который вошла информация по основам труда и особенностям управления в этой сфере; специальным вопросам обеспечения ОТ в производственной деятельности; Концепции Нулевого травматизма, а также пунктам Коллективного договора, которые регулируют защиту трудовых прав работников в области ОТ.

«Уполномоченный по ОТ является представителем профсоюзного комитета организации в трудовом коллективе, – отмечает председатель первичной профсоюзной организации «Брянскэнерго» Марианна Проскоченко. – В «Брянскэнерго» их 46 – по одному человеку в каждом производственном подразделении. Их главной задачей является оказание работодателю содействия в создании в филиале здоровых и безопасных условий труда. Обучение, которое было организовано, позволит более детально проработать вопросы, требующие особого внимания, и разработать мероприятия по повышению уровня ОТ на производстве».

В ходе конструктивного диалога руководитель филиала ответил на вопросы представителей производственных подразделений. Большинство из них касались организации безопасной работы, системы мотивации, особенностях работы в приграничных районах, мерах социальной поддержки.

«Создание условий для надежного функционирования и поддержания четкой системы ОТ, выстроенной в филиале, – важнейшая задача, которую мы ежедневно общими усилиями решаем на всех уровнях организации рабочего процесса, – отметил Антон Герасимов. – Цель работодателя – обеспечить безопасные условия труда для сотрудников; работники, в свою очередь, обязаны неукоснительно соблюдать правила безопасности при проведении работ».