Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 октября 2022 6:05

Игорь Маковский высоко оценил результаты работы группировки быстрого развертывания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Мариуполе

Руководитель энергокомпаний поблагодарил сотрудников за мужество и дал высокую оценку достигнутым результатам
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский подвел итоги 4-х месяцев работы группировки быстрого развертывания российских энергетиков по восстановлению электрической инфраструктуры города Мариуполя.

Руководитель энергокомпаний поблагодарил сотрудников за мужество и дал высокую оценку достигнутым результатам, отметив, что все поставленные задачи выполняются в кратчайшие сроки и вручил награды.

«Сейчас наш труд на территории Донецкой Народной Республики приобрел особое значение – теперь мы восстанавливаем инфраструктуру нашей страны, формируем надежную основу для развития теперь уже российских территорий. Мы выполнили все поставленные перед нами задачи качественно и в сжатые сроки, оперативно восстановили объекты электроэнергетики, чтобы обеспечить нормальную жизнь населения и стабильную работу предприятий», – подчеркнул Игорь Маковский.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС