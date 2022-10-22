Брянские мобилизованные начали получать по 200 тысяч рублей из бюджета

Фото: кадр из видео.

Брянские мобилизованные 20 октября начали получать выплаты по 200 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". За первые сутки выплату перечислили порядка 500 военнослужащим. Остальные мобилизованные получат деньги по мере поступления документов в военкомат.

Семьи мобилизованных не будут платить за детский сад и питание в школах. Освободили их и от транспортного налога за 2021 год.

Глава региона рассказал о поддержке семей погибших военнослужащих. Из областного бюджета единовременная выплата составит два миллиона рублей. Родители или жена, если военнослужащий уже успел обзавестись семьей, каждый месяц будут получать среднюю зарплату по региону. Эта выплата рассчитывается, исходя из данных прошлого года. Ее уже получают 213 человек. Это семьи, которые потеряли родных в Афганистане, Чечне или Сирии. Такие меры поддержки действуют в регионе уже восемь лет.