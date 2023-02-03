В Брянской области по материалам Управления Россельхознадзора получателю некачественного масла удалось добиться через суд от поставщика возмещения стоимости товара

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Поставщиком продукции выступало калининградское предприятие ООО ТД «ТМВ», а производителем масло было указано предприятие ООО «Кипринский маслосырзавод» из Алтайского края, от которого в последствии поступила информация о том, что данная продукция им не выпускалась.

Основанием же для отбора послужил профиль риска, установленный на основании анализа данных системы прослеживаемости и сертификации «Меркурий» по указанной партии продукции.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в подведомственной Россельхознадзору Брянской межобластной ветеринарной лаборатории (в настоящее время Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ») были выявлены признаки фальсификации масла.

В связи с чем Управление Россельхознадзора направило всю информацию по данному факту получателю продукции, в профильный региональный департамент, а также в органы прокуратуры, поставщику и производителю.

В дальнейшем Брянский областной противотуберкулезный диспансер направил в адрес поставщика масла претензию с требованием возвратить стоимость некачественного товара, забрать данный товар либо произвести его замену на товар надлежащего качества.

Ответчик в предложенный срок предъявленные ему претензионные требования не удовлетворил, в результате чего истец принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направлении иска в Арбитражный суд Брянской области о взыскании более 30 000 рублей (стоимость некачественной продукции и стоимость ее дальнейшей утилизации).

После изучения всех материалов дела, 30 января 2023 года решением суда все исковые требования были удовлетворены в полном объеме.