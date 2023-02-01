Ремонтная программа Брянскэнерго 2022 года выполнена сверх плана

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации программы эксплуатации и ремонтов в 2022 году. Она выполнена на 111%. Объем затрат на реализацию мероприятий программы 2022 года составил порядка 370, 5 млн рублей.

Так, за отчетный период проведен ремонт 143-х ПС-35-110кВ, отремонтировано 414 ТП 6-10/0,4кВ и 245 км ВЛ-0,4-110кВ, произведена расчистка просек ВЛ-0,4-110кВ на площади 1817 га.

В связи с тем, что на территории Брянской области много лесов и в основном отключения воздушных линий вызваны падением деревьев и веток, в филиале в 2022 году создано механизированное звено из 13 мульчеров. Каждый из них выполняет запланированный объем работ в соответствие с графиком. По итогам года от древесной и кустарниковой поросли расчищено 1 817 га, что составляет 123% плановых показателей.

Для обеспечения собственных потребностей в прошлом году в Брянскэнерго на базе Дубровского РЭС создан цех по изготовлению металлоконструкций. Там выпущено 2 076 изделий (102% от годового плана): траверс, хомутов, кронштейнов, накладок и других металлоконструкций, необходимых для выполнения капитальных ремонтов линий и строительства объектов технологического присоединения в районах области.

«Выполнение производственной программы в полном объеме и в срок – важнейшее условие для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей Брянской области, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Для достижения этой цели энергетики применяют максимум усилий, выполняют ремонтно-эксплуатационные работы в отработанном десятилетиями режиме, а также внедряют в свою деятельность инновации, которые положительным образом сказываются на надежной и безаварийной работе энергетического комплекса области».