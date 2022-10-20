Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили на 15 суток. Он будет действовать с 14.00 пятницы, 21 октября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Правоохранительными органами, органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации. На территории области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

- Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, - говорят в пресс-службе регионального правительства. -Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно.

Полезные телефоны:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.

УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.