Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области высокий уровень террористической опасности продлили на 15 суток. Он будет действовать с 14.00 пятницы, 21 октября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.
Правоохранительными органами, органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации. На территории области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.
- Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, - говорят в пресс-службе регионального правительства. -Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно.
Полезные телефоны:
Экстренные Службы (с городского/с мобильного):
Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
Полиция – 02/102
Скорая помощь – 03/103
Правоохранительные органы:
УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.
УМВД России по Брянской области – 74-20-23.
ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.
Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.