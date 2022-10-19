Брянскэнерго присоединяет к сетям компании объекты АПХ «Мираторг»

Фото: ПАО «Россети Центр» .

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» активно подключает к электросетям объекты агропромышленного комплекса Брянской области. За 9 месяцев 2022 года присоединено 19 объектов суммарной мощностью более 3,5 МВт.

Большая часть из них – 7 животноводческих зданий и административно – хозяйственных помещений – принадлежат АПХ «Мираторг». Они располагаются в Климовском, Севском, Трубчевском и Почепском районах области. Самый крупный из них - комплекс по искусственному осеменению в Климовском районе, он состоит из зданий и сооружений, расположенных в трех населенных пунктах района.

Работа по подключению объектов крупного агропромышленного холдинга к сетям компании продолжается. В настоящее время в Брянскэнерго находятся на исполнении три договора по техприсоединению объектов АПХ «Мираторг» суммарной мощностью 1,4 МВт.

«Брянская область – динамично развивающийся регион, где успешно реализуется стратегия развития агропромышленного кластера, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Одна из задач, стоящих перед энергетиками, – способствовать развитию агропромышленного комплекса в регионе. В рамках ее выполнения сотрудники компании качественно и в установленные сроки исполняют обязательства по присоединению сельскохозяйственных объектов к сетям компании».