Фото: "Белая Березка", vk.com.

Украинские ВС обстреляли брянский поселок Белая Березка. Об этом сообщил 18 октября на своей странице ВКонтатке губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района, - сообщает глава региона. - Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

По уточненной информации, в результате обстрела пострадали два жилых дома. На месте работают Подразделения МЧС и оперативные службы.

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