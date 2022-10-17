«Ростелеком» запустил третий сезон проекта «IT-семья» в Брянске

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» в Брянске совместно с Компьютерной Академией TOP приступил к обучению новой группы студентов в рамках образовательного проекта «IT-семья». Занятия начались 17 октября и будут проходить дважды в неделю.

В течение четырех с половиной недель восемь представителей старшего поколения вместе со своими внуками и внучками будут овладевать грамотной работой на персональном компьютере, осваивать безопасное использование Сети, учиться делать покупки в интернет-магазинах, совершать онлайн-платежи за услуги ЖКХ, использовать возможности браузеров, мессенджеров и социальных сетей. Обязательной будет практика на портале госуслуг, поскольку сегодня электронное взаимодействие с государственными учреждениями и ведомствами является актуальным и для пенсионеров, и для подростков.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «В этом учебном году мы запустили обновленный курс “IT-семьи” совместно с Компьютерной Академией TOP. Образовательная программа для третьего потока была адаптирована с учетом имеющихся наработок. Мы уверены, что командное обучение цифровой грамотности будет интересным и полезным для всех участников. Уникальный формат курса позволит им под руководством профессиональных педагогов приобрести новые и укрепить имеющиеся знания».

Людмила Пупанова, директор филиала – заместитель директора АНО ДПО «Филиал Академии TOP. Брянск»: «Нас заинтересовал необычный формат проекта “IT-семья”. Появилось желание попробовать новое для нашей Академии направление. Имея богатый опыт обучения различным IT-специальностям, наши педагоги составили базовую программу для слушателей, включающую 18 учебных часов и восемь домашних заданий. Надеемся, что по итогам курса все участники будут увереннее чувствовать себя в виртуальном мире».

Уникальный проект «IT-семья» стартовал в Брянске в октябре 2021 года. Слушателями двух первых потоков стали 60 человек. По окончании третьего обучающего курса все выпускники получат именные сертификаты и памятные сувениры от «Ростелекома». Уточнить информацию об участии в следующих курсах проекта можно по телефону +7 (4832) 366-396, или по электронной почте bryansk@top-academy.ru.