Игорь Маковский объявил 2023 год в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» – «Годом молодого специалиста»

Фото6 ПАО «Россети Центр».

На оперативном совещании генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил, что суверенитет электросетевого комплекса, как и всей отечественной энергетики, сегодня стал одной из стратегических целей. Именно поэтому так важно поддерживать молодых, перспективных специалистов, создающих будущее отрасли, уделять особое внимание их развитию, внедрять систему наставничества и расширять программу мотивации.

Целями проведения мероприятий в рамках Года молодого специалиста стали увеличение доли работников до 35 лет, включая выпускников, трудоустроенных в Общество после прохождения практики, создание условий и возможностей для эффективной самореализации молодежи, а также развития их профессионального потенциала.

«Сегодня молодые специалисты демонстрируют достойный уровень образования и понимания процессов, поэтому наша задача проста – создать условия для их дальнейшего развития. Это один из ключевых приоритетов, который позволит компании на постоянной основе повышать эффективность операционной деятельности на благо жителей регионов присутствия Обществ», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.