Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки» выступил в Кремлевском дворце

Фото: скриншот видео.

Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки выступили в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом артисты сообщают ВКонтакте. Руководитель ансамбля Владимир Латенков опубликовал видео замечательного выступления, которое не оставило равнодушным слушателей не только в России, но и за рубежом.

Концерт состоялся после окончания официальной части заседания 31-х Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

По словам самих артистов, им было приятно принимать участие в концертной программе и петь на главной сцене страны вместе с таким артистом как Лев Лещенко.

Увидеть выступление любимого ансамбля на Брянщине можно здесь.