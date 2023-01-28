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Звезды28 января 2023 18:25

Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки» выступил в Кремлевском дворце

Артисты исполнили композицию «Полюшко»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео.

Фото: скриншот видео.

Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки выступили в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом артисты сообщают ВКонтакте. Руководитель ансамбля Владимир Латенков опубликовал видео замечательного выступления, которое не оставило равнодушным слушателей не только в России, но и за рубежом.

Концерт состоялся после окончания официальной части заседания 31-х Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

По словам самих артистов, им было приятно принимать участие в концертной программе и петь на главной сцене страны вместе с таким артистом как Лев Лещенко.

Увидеть выступление любимого ансамбля на Брянщине можно здесь.

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