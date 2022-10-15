Фото: А.В. БОГОМАЗ, скриншот видео,vk.com.

В Брянской области под Почепом начали переработку выращенного опийного мака. Первая партия уже поступила в Почепский филиал Московского эндокринного завода. Об этом на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Этот год первый, пробный, но, самое главное, начало положено: сейчас идет первый сбор урожая, - пишет Александр Богомаз. - Мака в этом году ФГУП «Эндофарм» было засеяно 400 гектаров. В Европе считается хорошим урожай 700 килограммов с гектара, а у нас в тяжелый по погодным условиям год удалось собрать 500 килограммов! Я уверен, мы обязательно обгоним Европу и будем получать урожаи еще выше, чем там, у нас есть все условия, чтобы получать и больше!

Инвестиционный проект, который ФГУП «Эндофарм» реализует совместно с Минпромторгом России в Брянской области, предусматривает выращивание растительного сырья и производство полного цикла не менее 60 отечественных активных фармацевтических субстанций и изготовление из них лекарственных препаратов.

Для этого есть все условия: суперсовременные лаборатории, в которых работают специалисты со всей России - из Брянска, Москвы, Сочи, Волгограда. Только за последние пару месяцев коллектив пополнился на 20 молодых химиков-технологов, химиков-аналитиков, биотехнологов.