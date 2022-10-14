В Брянскэнерго завершился месячник по электробезопасности

Фото: ПАО «Россети Центр» .

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в сентябре прошел месячник по электробезопасности. В нем приняли участие школьники общеобразовательных учреждениях Брянской области. Мероприятие было приурочено к началу нового учебного года.

Специалисты филиала в форме беседы рассказали детям об электричестве, напомнили им правила электробезопасности. Ребята посмотрели мультфильмы по электробезопасности, «знакомились» с учебным манекеном – тренажером «Гоша», на котором работники энергопредприятия отрабатывают навыки оказания первой доврачебной помощи.

Месячник завершился 30 сентября. Проведено 63 урока в общеобразовательных учреждениях всех районов области, в них приняли участие более тысячи школьников.

«Задача взрослых – оберегать жизнь и здоровье наших детей, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Поэтому энергетики несколько раз в год проводят мероприятия по профилактике детского электротравматизма. Они организуются в разных формах и позволяют обучить школьников разных возрастов основам электробезопасности».