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Экономика26 января 2023 13:30

Климовский РЭС Брянскэнерго и Климовский участок Новозыбковского РЭС Брянскэлектро получили бригадные автомобили повышенной проходимости

Распоряжение дал генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: "Брянскэнерго".

Фото: "Брянскэнерго".

По распоряжению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в Климовский район электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и Климовский участок Новозыбковского РЭС ООО «Брянскэлектро» поступили два автомобиля повышенной проходимости.

Они оснащены дизельными двигателями, лебедками, удобными пассажирскими отсеками, обладают хорошей тяговой силой и, главное, соответствуют всем требованиям безопасности.

«Уверен, что новая техника позволит энергетикам проводить аварийно-восстановительные работы максимально оперативно и безопасно», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющий организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

БрянскэнергоЭкономика: Бизнес