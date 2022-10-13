ВТБ запустил онлайн-регистрацию залога по автокредиту

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Заемщики ВТБ получили возможность регистрировать залог по выданному автокредиту в ВТБ Онлайн. Ранее такая возможность была доступна только в офисах банка.

"Автокредит с отложенным залогом позволяет сразу получить деньги на руки и в течение двух месяцев подобрать подходящую машину. Помимо доступной ставки его преимуществами являются минимальные требования как к приобретаемой машине, так и к ее продавцу. С начала запуска программы в мае ВТБ оформил автокредитов с отложенным залогом уже более, чем на 300 млн рублей", - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В рамках продукта автокредит с отложенным залогом клиент может получить средства наличными в кассе банка или на карту и приобрести любой автомобиль или моторизированную технику. В настоящее время финансирование по программе доступно по ставке от 4,1% годовых. Данные ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. При получении кредита в сумме до 2 млн рублей подтверждение дохода не требуется. Первоначальный взнос и требования к транспортному средству в рамках программы отсутствуют.

Оформить заявку на автокредит с отложенным залогом клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в новых версиях приложения банка для устройств на базе Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ. Для регистрации залога по ранее оформленному автокредиту в ВТБ Онлайн, заемщику необходимо перейти на вкладку продукта и совершить предложенные системой действия.