Игорь Маковский: брянские энергетики реализуют крупные инфраструктурные проекты и обеспечивают надёжное электроснабжение региона

Фото: ПАО «Россети Центр».

Напомним, в рамках рабочей поездки в Брянскую область Игорь Маковский провел рабочую встречу с губернатором Александром Богомазом, а также проверил работу Климовского района электрических сетей «Брянскэнерго».

Ключевыми объектами рабочих встреч главы энергокомпаний стали также тяговые подстанции Брянских троллейбусных автопарков №4 и №5.

Силами брянских энергетиков было реконструировано 4 тяговые подстанции МУП «Брянского троллейбусного управления». Была полностью заменена электротехническая часть объекта: тяговые трансформаторы, выключатели, выпрямители, комплектное распределительное устройство, щит собственных нужд и другое оборудование, а также строительная часть зданий. Чтобы не нарушить ландшафт в центре города, было проложено более 30 км кабельных линий путем горизонтально направленного бурения. Работы выполнялись практически без вывода подстанций из работы и с минимальными ограничениями по движению троллейбусного транспорта Советского и Бежицкого районов города Брянска.

«Компания провела действительно большую и уникальную для нас работу в рамках реализации инфраструктурного проекта Брянской области «Модернизация городского общественного транспорта». И я хотел бы поблагодарить коллектив брянских энергетиков за выполнение всех, возложенных на нас обязательств, независимо от внешних воздействий», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.