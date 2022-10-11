На Брянщине семьи мобилизованных имеют право на 25% от оклада военнослужащего

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На Брянщине семьи мобилизованных имеют право на подъемное пособие в размере 25% от оклада военнослужащего на каждого члена семьи. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Александр Богомаз.

Также на членов семьи мобилизованных земляков распространяются и такие льготы, положенные призванным по частичной мобилизации, как: бесплатный проезд к месту службы, жилищное и медицинское обеспечение. Предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, — возникает право на пенсию.

- Членам семей погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, назначается единовременная выплата в размере 2 миллиона рублей, - написал Александр Богомаз. - Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, пожизненно выплачивается ежемесячное пособие в размере среднемесячной заработной платы в регионе.

Кроме того, правительство области работает над дополнительными мерами поддержки. Они будут касаться бесплатного питания в детских садах и школах для детей мобилизованных граждан, платы за посещение детских садов.

- Помимо этого необходимо принять решение о первоочередном праве зачисления в детские сады и школы детей из таких семей не только по месту прописки, а там, где это необходимо родителям, - сообщает брянский губернатор.

Кроме того теперь в области действует закон о региональной единовременной выплате в размере 200 тысяч рублей для наших защитников.

А еще бойцы созданного батальона имени Александра Пересвета ежемесячно получают выплату в 70 тысяч рублей. Средства выделяют из областного бюджета.