Брянскэнерго обеспечит надежное энергоснабжение потребителей в период холодов

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов вступила в заключительную фазу. Она включает в себя реализацию мероприятий по обеспечению безаварийной работы в рамках выполнения ремонтной и инвестиционной программ.

Фото: ПАО «Россети Центр».

По итогам 9-ти месяцев 2022 года общий объем выполнения ремонтных работ составил 107,7%. Энергетики отремонтировали 734 коммутационных аппаратов 6-110 кВ, 264 силовых трансформатора напряжением 35-110 кВ, 412 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и 244,5 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Особый акцент сделан на повышение надежности функционирования воздушных ЛЭП: от древесной и кустарниковой растительности расчищено 1699 га просек ЛЭП.

В рамках реализации проекта цифровой трансформации распределительного электросетевого комплекса завершены работы по модернизации Стародубского района электрических сетей. Он стал третьим высокотехнологичным РЭС после Брянского и Выгоничского.

Продолжается совершенствование оперативно-технологического управления объектами электросетевой инфраструктуры, что позволяет обеспечить более оперативное реагирование на технологические нарушения. К их устранению готовы сформированные в филиале 129 оперативно-выездных бригад, 45 аварийно-восстановительных, а также 16 бригад службы подстанций. Они оснащены необходимым оборудованием и спецтехникой. Энергетики, входящие в их состав, прошли дополнительную подготовку. С персоналом в рамках подготовки к работе в осенне–зимний период 2022-2023 годов проведено 34 тренировки: 27 – по обнаружению и ликвидации налипания снега и гололёда, 5 – по вводу ГВО, а также учения по отработке совместных действий и тренировка по ликвидации массовых отключений.

«Стопроцентная готовность персонала и оборудования к работе - необходимое условие для успешного прохождения осенне–зимнего периода, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Ежегодно энергетики выполняют весь требуемый перечень мероприятий, предусмотренный производственными программами».