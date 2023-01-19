В прошлом году энергетики Брянской области приняли более 10 тысяч обращений от потребителей дистанционно

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» в 2022 году поступило 10 602 обращения от потребителей. В связи с тем, что Центр и пункты обслуживания потребителей работали в онлайн-режиме, прием 100% всех обращений осуществлялся с помощью дистанционных сервисов.

Самыми популярными удаленными каналами связи потребителей с энергопредприятиями в прошлом году стали телефоны круглосуточных горячих линий – таким образом, принято 3073 обращения, а также электронная почта, Личный кабинет потребителя на официальных сайтах компаний и Единый портал электросетевых услуг – портал ТП-РФ.

По тематике самой распространенной в «Брянскэнерго» стала услуга – «Технологическое присоединение нового объекта» – принято 2711 заявок. На втором месте – «Сопровождение технологического присоединения» – 721 заявка, на третьем – «Установка и замена приборов учета» – на ее оказание подано 357 заявок.

«Личный кабинет и другие дистанционные сервисы – это важнейшие каналы связи между потребителем и энергокомпанией, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – «Брянскэнерго» делает все возможное, чтобы повысить удобство потребителей при обращении в филиал. Об этом свидетельствует количество обращений, поступающих в филиал от потребителей».

Удаленно подать заявку на предоставление услуг можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону единого Контакт-центра по телефону 8-800-220-0-220.